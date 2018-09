Toritto, girato lo spot #noalbullismo della web fiction di Fatti per il Successo Academy

fenomeno che affligge tantissimi giovani e giovanissimi, oltre che i genitori delle vittime di bullismo e degli stessi carnefici. L'ideatore e fondatore del marchio di abbigliamento e accessori moda per bambini e genitori, Crown 81, ha scelto di affidare la regia del suo ultimo e importantissimo progetto, che racconterà questa piaga della società in 50 puntate, all'attrice e regista campana Maria Verde del cortometraggio "Domus Amoris" e del docu-film "Gli uomini integri" per realizzare un'opera che possa sensibilizzare al meglio l'opinione pubblica su un triste e dolorosoche affligge tantissimi giovani e giovanissimi, oltre che i genitori delle vittime di bullismo e degli stessi carnefici.









Nei prossimi giorni, al tasto 174 del digitale terrestre, su Antenna Sud Eventi canale 174 andrà in onda uno speciale sul progetto #noalbullismo, il backstage e tutte le interviste fatte ai protagonisti.









L'imprenditore digitale, social manager ed ex Mister Italia 2010, Miky Falcicchio, ha ringraziato pubblicamente per la collaborazione lo staff tecnico, per l’occasione formato dall’attrice e regista napoletana Maria Verde, Giuseppe De Rosa e Giuseppe Caputo. I baby attori protagonisti dello spot (presto online) sono: Giada Tesse, Martina Romano, Rossella Persia, Karol Gelao, Hilary Malponte, Elisa Pace, Felice Morena, Samira Dinoia, Albanese Fabiana, Guidotti Elena, Guidotti Noemi e Benola Rredhi.









A lavoro per la realizzazione del progetto anche il talent scout Davide Borio, che si occuperà della selezione dei baby attori per le puntate girate in Piemonte.

Domenica 23 settembre è stato girato lo spot nazionaledelladi, in provincia di. Il comune di oltre 8mila abitanti della città metropolitana di Bari in Puglia si è trasformato in un set cinematografico per un giorno. La location che ha ospitato la troupe, i baby attori e l'intera produzione della web fiction sul bullismo è stata la piazzetta Madre Teresa di Calcutta, nella quale è situato un parco giochi.