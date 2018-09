Finalmente! Eleonora Daniele dopo 15 anni su sposa con Giulio Tassoni

La storia fra Eleonora Daniele e Giulio Tassoni - imprenditore nel settore della cosmesi - dura da anni : "Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa. Soffriva di autismo, ma è mancato all'improvviso e non è stato facile superare il dolore". Per Eleonora il dolore è ancora forte, una ferita che ha tentato di curare concentrandosi su altre cose : "È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me".





Ma adesso si può guardare al futuro. "Se penso a un figlio? Non si sa mai, ma intanto ora vorrei tornare a dedicarmi di più alla mia vita privata e ai miei affetti".