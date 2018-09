Flavio Briatore indagato per corruzione : Evasione fiscale sullo yacht

L'imprenditore 68enne Flavio Briatore è indagato per corruzione dalla procura di Genova - inoltre il suo commercialista (Andrea Parolini) e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova (Walter Pardini), sono invece finiti agli arresti domiciliari. Per l'accusa il professionista avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di migliore la posizione di Briatore per la maxi-evasione fiscale legata al suo yacht - il Force Blue.