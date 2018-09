Bergamo/ Scontro tra due bus all'uscita da scuola : morto un 14enne

Instagram una giovane studentessa ha filmato, senza volere, quello che è accaduto dove si sente lo schianto e le urla dei ragazzi presenti. L'ecodibergamo ha pubblicato il Tragico scontro tra due bus nel primo pomeriggio di oggi a Gazzaniga. Un ragazzo di 14 anni è morto e altri due versano in gravi condizioni. Lo scontro si è verificato all'uscita dalle scuole, oltre al 14enne morto, altri due studenti sono rimasti feriti - uno gravemente. Suuna giovane studentessa ha filmato, senza volere, quello che è accaduto dove si sente lo schianto e le urla dei ragazzi presenti. L'ecodibergamo ha pubblicato il video

- Bergamo - scontro tra bus all’uscita da scuola: morto un ragazzino, l’incidente ripreso da uno studente. Due autobus si sono scontrati e unin ospedale a Bergamo dove era stato trasferito in elisoccorso in gravissime condizioni. I medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durante il quale le condizioni del 14enne si sono aggravate finché il suo cuore non ha cessato di battere.