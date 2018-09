Incendio monte Serra : Centinaia di sfollati e scuole chiuse

Stamattina si attendono gli elicotteri e i Canadair ostacolati molto dal forte veno, per adesso non si registrano feriti o vittime, ma la paura che le fiamme diventino estremamente pericolose è tanta. Il comandante dei Vigili del fuoco di Pisa ha detto che il rischio di 'perdere due squadre perché l'incendio è 'molto grosso e potente'.

L'allreme dell'incendio - probabilmente di origine dolosa - intorno alle 22 di ieri, gli abitanti di Calci si sono raccolti nella zona del municipio, l'amministrazione sta riorganizzando i collegamenti bus con Pisa per gestire al meglio l'evacuazione.

Incendio doloso nel Pisano sul il monte Serra, le fiamme si avvicinano pericolosamente a Calci dove il sindaco Massimiliano Ghimenti via Facebook ha ordinato aglia scopo preventivo, in particolare nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo. Sono diverse centinaia le persone che nella notte hanno dovuto lasciare le loro case nel territorio dia causa dell'incendio sul monte Serra e che, alimentato dal forte vento, cambia in continuazione fronte, rendendo difficili le operazioni di spegnimento, chiuse anche tutte le scuole.