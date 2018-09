Fraternal Feeling Giulio Chiaramonte : dar voce a tutto ciò che avevo dentro

1) Ciao Giulio! raccontaci il tuo progetto musicale. “Fraternal Feeling” nasce dalla voglia di dar voce a tutto ciò che avevo dentro, ho passato un periodo non bello della mia vita e ho deciso di canalizzare il tutto sul testo e la melodia dei miei brani. Questo progetto racchiude le mie esperienze di vita passate, gli incontri, le delusioni, gioie e dolori insomma.

2) Da cosa nasce la tua passione per la musica? La mia passione per la musica nasce già da piccolo, in passato ho iniziato a mettere musica nei vari club della mia città come disc-jockey.

Poi ho capito che non mi bastava solamente mettere musica, ma volevo creare qualcosa di speciale mettendo insieme parole e creando una melodia che potesse rendermi libero di esprimermi.

3) Cosa ti ha spinto a creare questo progetto? Questo progetto nasce dalla voglia di espressione riguardo esperienze positive e negative della mia vita. Non sono mai riuscito ad esprimermi bene a parole, ma ho scoperto di poterlo fare attraverso i testi che scrivevo quindi ho deciso di dar anima a questo progetto.

4) Parole ed emozioni .. è difficile renderle in musica e canzoni? Assolutamente, anzi per quanto mi riguarda trovo più semplice dar voce all’anima facendo musica. Non c’è cosa più bella, e chi la fa sarà d’accordo con me.

5) Sei sul palco per un grande evento, chi ringrazieresti? Per ogni grande evento bisogna sempre omaggiare le persone speciali della propria vita, quelli che ti hanno sempre supportato fin dall’inizio. Ma mi sento di ringraziare anche l’artista che mi ha dato la forza di esprimermi al meglio e questo cantante americano si chiama Aaron Lewis.

Solo grazie a lui ho ritrovato in me la passione e la voglia di fare musica e di esprimermi al 100%. Ovviamente ringrazio anche Zazoom per lo spazio, grazie!





Percorso musicale:Studio canto da 6 anni ed ho partecipato a delle masterclass varie, una tra queste è quella organizzata da Mogol presso la sua struttura e quindi partecipato al Tour music Fest. Ho scritto il mio primo album (Fraternal Feeling) composto da 6 brani in uscita a fine 2018. Attualmente (2018) ho formato una band ed iniziato a studiare nuovamente la chitarra.





Descrizione Brano/Album:Il nome dell’album è “Fraternal Feeling”. Parla delle mie esperienze vissute nel tempo, dei viaggi fatti e delle disavventure.Fraternal Feeling parla di un amicizia nata per caso ma che si rivela essere più veritiera e forte di tante altre amicizie. Accompagnato da sonorità decise ma armoniose, curate e movimentate, nonché da ritmiche coinvolgenti ed accattivanti dettate dai tasti di un piano che sembra essere parte corporea dell’artista, partorisce un singolo che nulla ha da invidiare al main-stream mondiale. Il sound fresco sulle influenze di un genere pop-rock anni ‘90 creano il giusto contrasto con la melodia di un testo senza esclusioni di colpi, facendo di questo brano un perfetto jolly radiofonico che potrebbe essere tranquillamente collocato tra le nuove uscite del pop italiano e non solo. Insomma, un’ottima scelta per riscaldare gli ascoltatori in attesa dell’uscita dell’album ufficiale prevista per fine settembre.

