Uomini e Donne : L'ex tronista Sara Affi Fella ha ingannato tutti... era fidanzata

Secondo le prove che sono state riportate Sara Affi Fella durante tutto il suo trono, era ancora impegnata con l’ex fidanzato Nicola Panico - i due avevano partecipato a Temptation Island e erano usciti separati. Quindi tutto il percorso all'interno della trasmissione e la scelta di uscire con Luigi Mastroianni era solo una montatura per restare il più possibile sotto le telecamere, anche i genitori della Affi Fella avrebbero aiuto la coppia a mantenere il segreto.

Poche ore fa Sara Affi Felle nelle sue Storie di Instagram ha confessato e chiesto scusa scrivendo :«Non esiste nessuna giustificazione né nessuna scusante. Ho sbagliato, mi assumo le conseguenze e chiedo scusa a tutti. Solo una cosa: la mia famiglia in tutto questo non c’entra assolutamente nulla».

Da Uomini e Donne un vero e proprio scandalo per l'ex tronistache è accusata di aver ingannato la redazione per avere visibilità. Sara ha confessato e chiesto scusa a tutti i fan. Nei giorni scorsi l'autrice del programma di Maria De Filippi aveva pubblicato un post in cui parlava di "". Il sospetto è subito ricaduto su Sara Affi Fella, che dopo il trono diha visto decollare la sua carriera di modella. Ma ieri l'accusa ufficiale avvenuta durante la registrazione di Uomini e Donne, di aver ingannato il pubblico e l’intera redazione.