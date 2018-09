Il decreto Migranti è stato approvato : stretta su rimpatri e permessi

In sostanza stretta sui, esteso anche il Daspo sportivo anche ai sospetti terroristi, via cittadinanza in caso di condanna definitiva per terrorismo e Daspo ai corrotti prima della Cassazione. Qui trovate il testo completo del

Giuseppe Conte presentando il dl Salvini : «Ci sono norme contro la mafia e il terrorismo... Rispetto all'ordinaria formulazione abbiamo unificato in un'unica struttura normativa, più funzionale anche in ragione della complementarietà delle materie, i testi su migranti e sicurezza. L'obiettivo è riorganizzare l'intero sistema di riconoscimento della protezione internazionale per adeguarla agli standard europei. Ci siamo accorti che c'erano disallineamenti significativi rispetto ad altri Paesi europei». «Quando c'è un decreto, cortesia istituzionale prevede che si anticipi i contenuti e un testo. Cosa che è stato fatto anche in questo caso. C'è stata una interlocuzione. Non dico che Mattarella abbia approvato eccetera, non sarebbe rispettoso del galateo istituzionale... Il Presidente avrà tutto l'agio di fare eventuali rilievi».





«#DecretoSicurezza, alle 12.38 il Consiglio dei Ministri approva all'unanimità! Sono felice. Un passo in avanti per rendere l'Italia più sicura», esulta il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Fb. Un decreto, aggiunge su Fb, «per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata, per espellere più velocemente delinquenti e finti profughi, per togliere la cittadinanza ai terroristi, per dare più poteri alle Forze dell'Ordine. Dalle parole ai fatti, io vado avanti!».





«Togliere la cittadinanza a chi è stato condannato per reati di terrorismo è assoluto buon senso», ha detto il vicepremier Matteo Salvini presentando il dl su immigrazione e sicurezza. «Per i richiedenti asilo lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Questa è stata una delle mediazioni aggiunti e suggerite».





«Non lediamo nessuno diritto fondamentale: se entri a casa mia e spacci ti accompagno da dove sei arrivato», ha detto poi Salvini. «Se sei condannato in via definitiva è di buon senso toglierti al cittadinanza», ha aggiunto. «Per una questione di rispetto il decreto su sicurezza e immigrazione verrà consegnato al Quirinale un'ora dopo del decreto Genova», ha poi spiegato il ministro.