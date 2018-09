Riforma Pensioni e Quota 100/ Salvini : Consentiremo a 300-400 mila persone di andare in pensione

Al vertice di maggioranza con il ministro dell'Economia uno dei punti forti che sono stati trattati è sicuramente quello che riguarda la riforma delle pensioni e superare con la "quota 100", al momento non è stata ancora definita la platea interessata ma Salvini assicura che potrebbe interessare fino a un massimo di 400mila persone. Per la copertura finanziaria Salvini ha spiegato che il governo sta tagliando tutte le spese inutili e gli sprechi e ha anche ribadito che, "se si vuole realizzare un'operazione che rilancia lavoro e crescita", non ci si può "impiccare alla percentuale".





Poi il mistro avverte : "Ma se dobbiamo aumentare il primo di qualche decimale, per fare ripartire il Paese io lo faccio a occhi chiusi".