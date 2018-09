Meteo, addio estate : In arrivo un fronte tempestoso e calo temperature con l'autunno

Nelle successive ore temporali si estenderanno a gran parte del resto del centrosud quindi verso il Lazio e Roma e verso la Campania localmente anche a Napoli, poi sulla Basilicata Molise, sulla Puglia per finire solamente in serata sulla Calabria e successivamente in Sicilia. Da Martedì crollo delle temperature anche di 15°C, ma cielo terso e sereno, ultimi temporali in Sicilia. Verso la fine della settimana un ciclone ionico minaccerà l'Italia.

La scorsa settimana temperature ancora estive e punte intorno a 30 gradi, ma già da oggi lunedì 24 settembre 2018 il tempo cambierà earriverà un fronte freddo da nord che abbasserà di molto le temperature. La Bora acon raffiche a 50-60-70km/h, dal Friuli Venezia Giulia i venti freschi si dirigeranno sia verso ile dunque il resto del Nord da un lato, sia più giù verso l’Emilia Romagna e Marche e poi tutto il CentroSud. Previsti forti rovesci con grandine, e dopo aver colpito il Friuli Venezia Giulia scenderanno verso Romagna, Marche, Abruzzo, e Umbria.