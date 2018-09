Ndrangheta, cosca Alvaro: maxi blitz, c’è anche un sindaco

L’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia è confluita in una vasta operazione contro il clan degli Alvaro di Sinopoli e, soprattutto, sui suoi interessi criminali nella zona., una ventina in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, nei confronti di presunti appartenenti alla cosca. Il sindaco indagato è del comune di Delianuova.





Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce sugli interessi criminali della cosca che era in grado di infiltrarsi in enti pubblici e amministrazioni locali per influenzarne le scelte e acquisire illecitamente appalti e finanziamenti pubblici. Le accuse contestate sono di associazione mafiosa, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori: tutti reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.