COLOUR INSIDE, MODA E ARTE ALLA TERRAZZA FLEGREA DI COROGLIO

Ci sono semplici serate e veri e propri eventi. "Colour Inside", questo il titolo del format ideato da Simona Tagliaferri e Marcello Niespolo, è molto più di una semplice one-night. I numerosi ospiti che affolleranno la Terrazza Flegrea di Coroglio il 25 Settembre, si ritroveranno a percorrere un viaggio emozionale nel tempo.

"Colour Inside" mette insieme tutto ciò che è arte: dalla musica alla moda, dall'enogastronomia al ballo. Il tutto incorniciato da una suggestiva e colorata scenografia realizzata per l'occasione, con l'esibizione di due fuochisti nella piscina della Terrazza.





La serata sarà condotta da Nathalie Caldonazzo apprezzata showgirl fin dai tempi del "Bagaglino" e vedrà, come detto, l'esibizione di numerosi ed apprezzati artisti.

Fra questi il coreografo ballerino Gennaro Guadagnuolo, in arte Gennymatt Prodancers, che darà vita a ben cinque performance insieme al suo gruppo di ballo, il musicista Giovanni Imparato noto percussionista di Renzo Arbore fra i maggiori esperti del patrimonio Afrocubano, che si esibirà con una band di ben tredici elementi, Helen Tesfzaghi e Filippo Pierbellini due delle voci più coinvolgenti del panorama musicale nazionale e non solo con il loro sound eclusivo, i Dj Marcello Niespolo Massimo Annunziata e Stefano Scarselli che hanno fatto la storia del nightclubbing in tutto il paese, e l'artista Gennaro Regina autore dell'opera "The Breath of the Earth" realizzata dal vivo davanti ad un pubblico di tantissimi vulcanologi, in occasione del congresso internazionale Cities on Volcanoes 10. Grande spazio anche al mondo della moda con la sfilata a cura di Biblò e Biba e di Siola e con le calzature di Albano indossate da splendide modelle e modelli professionisti selezionati in collaborazione con l'agenzia "Clarence".

Mentre gli appassionati dei motori saranno felici di ammirare due automobili semplicemente fantastiche messe a disposizione dalla Autorally concessionaria ufficiale Jaguar Land Rover e Volvo, espone la XC40 nominata Auto dell'Anno 2018 che grazie al design accattivante, all'ingegnosa capacità di carico e alla tecnologia intelligente, è praticamente perfetta per la città e la Jaguar E-Pace, il primo SUV compatto Jaguar, una combinazione unica di design, agilità e guida dinamica. Non poteva mancare l'angolo delle degustazioni con le delizie dolciarie del maestro pasticciere Mario Di Costanzo che delizierà il palato dei mille partecipanti attesi.