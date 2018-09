Domenica In : Romina Power non è più single?

Oggi la cantante Romina Power è tornata a Domenica In da Mara Venier, ma la conduttrice ha fatto molto discutere durante l’intervista alla ex moglie di Al Bano perchè avrebbe fatto intuire al suo pubblico di sapere qualcosa riguardante la vita privata di Romina : “Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali!”... e poco dopo ha lanciato nuovamente una delle sue battute: “Io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata.”





Zia Mara ha forse parlato troppo e oggi a Domenica In ha di nuovo riacceso il gossip che vede protagonista Romina Power, Al Bano e alla sua ex fidanzata Loredana Lecciso. Dal canto suo la Power non ha commentato e ha comunicato di stare per partire nuovamente per l’America.