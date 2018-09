Morto il 18enne Simone Dispensa : La speranza dei suoi compagni di classe che si erano vaccinati

Grazie compagni Simone aveva continuato a frequentare le lezioni ed era così riuscito a sostenere un difficile esame di maturità, complicato da un ricovero improvviso che lo aveva costretto a sostenere alcune delle prove dalle stanze dell' ospedale.

Il preside Giampaolo Bovone della scuola del 18enne racconta a La Stampa : “Simone è stato un esempio per tutti nei tre anni in cui ha affrontato il tumore ha lottato con ogni forza e la maturità era un traguardo a cui teneva”. Poi l'insegnate Monica Lupori : “Se ne va una parte di noi e del nostro cuore. Se ne va una parte dei nostri pensieri, perché con lui abbiamo ragionato, discusso, imparato. Una parte del nostro coraggio che Simone ci trasmetteva affrontando la malattia. Oggi diventiamo più poveri perché perdiamo una parte di noi sapendo di essere diventati più ricchi nel momento in cui abbiamo conosciuto Simone”.

Il 18enne Simone Dispensa non c'è l'ha fatta, ha perso la sua battaglia contro unmaligno alle ossa, l’anno scorso tutti i suoi compagni nella speranza di aiutarlo in qualche modo avevano deciso di vaccinarsi contro l’influenza - così da permettergli di frequentare le lezioni senza il rischio di prendere infezioni che per lui sarebbero state molto pericolose.era di Novi Ligure, provincia di Alessandria, era affetto da osteosarcoma e la sua storia è stata raccontata in tutta Italia dopo il gesto dei suoi compagni di classe.