L'audio delle minacce di Rocco Casalino al ministero del Tesoro

Rocco Casalino in una registrazione Whatsapp pubblicata da alcuni quotidiani, tra cui la Repubblica : Domani se vuoi uscire con una cosa che può essere simpatica... la metti come fonte parlamentare, però, eh..." Rocco Casalino si lascia andare a insulti e frasi pesantissime : "Non ce ne frega niente, sarà una cosa ai coltelli... Dovesse venir fuori che all'ultimo ci dicono 'i soldi non li abbiamo trovati', nel 2019 ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di m... del Mef"





Intanto dal blog del M5S il post in difesa di Casalino - La linea del MoVimento non è mai cambiata ... Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse. Siamo assolutamente convinti (ed è sotto gli occhi di tutti) che nei ministeri c’è chi ci rema pesantemente contro: uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare il reddito di cittadinanza che disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio. La spalla di questi uomini del sistema sono i giornali del sistema. Difendono tutti gli stessi interessi: i loro. Il MoVimento 5 Stelle difende quelli dei cittadini.





Nella registrazione audio il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte racconta a un interlocutore non identificato che ilè pronto a far scattare una “” contro il ministero dell’Economia, colpevole di remare contro l’azione del governo. “”, per i dirigenti del Tesoro sarà un calvario.