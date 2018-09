13enne disabile picchiato da compagno a Palermo

Uno studente - un 13enne con problemi di autismo di un istituto tecnico a Palermo - giovedì durante le ore di lezione è stato picchiato da un altro studente 15enne. Secondo una prima ricostruzione l'aggressione è avvenuta per futili motivi e ha provocato ecchimosi ed escoriazioni al 13enne - ferite guaribili in sette giorni. L'aggressore è stato denunciato per lesioni personali.