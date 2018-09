Tanzania : Affonda un traghetto sul lago Vittoria, almeno 100 morti

Resta incerto il numero dei dispersi perchè non è chiaro quante persone fossero a bordo del traghetto, rovesciatosi fra Bugolora e l'isola di Ukora, ma fonti citate dalla Bbc parlano di circa 400. In passato ci sono stati diversi gravi incidenti nel lago Vittoria, per via della scarsa manutenzione delle barche, spesso con troppi passeggeri, e delle difficili condizioni climatiche che spesso ci sono sul lago. Nel 1996 morirono nel lago 800 persone, dopo che il loro traghetto affondò.