Svelati i componenti interni dell' iPhone XS, arriva il primo teardown

mercoledì 12 settembre



Poi un' altro componente interessante è la batteria, che nonostante sia inferiore di capacità rispetto all' iPhone X, ha una maggiore durata e non solo, questa volta Apple ha fatto un bel lavoro, perchè mentre nell' iPhone X, la batteria a forma di L era divisa in due celle, questa volta l' ha realizzata per intero.



La scorsa settimanaha presentato al suo pubblico i suoi nuovi iPhone, iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR, oggi, arriva il primo teardown che ci svela alcuni componenti interni. Apple, ha svelato al suo pubblico i nuovi, come di consueto, oggi arriva ilche ci svela alcuni componenti interni. Iniziamo a dire, che chi ha eseguito il teardown non è iFixit, ma è stata anticipata da un' altra azienda olandese, che ha avuto alcuni, ricordando che questi nuovi dispositivi hanno una, ovvero possono essere immersi nell' acqua ad un massimo di due metri per 30 minuti.