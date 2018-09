Padova, travolto in bici dallo scuolabus muore bimbo di 8 anni

Il bambino era in bicicletta, indossava il caschetto, ma mentre pedalava è caduto improvvisamente ed è finito sulla strada proprio mentre arrivava lo scuolabus che lo ha travolto e ucciso. Gli agenti della polizia locale hanno ascoltato immediatamente un testimone che ha raccontato di aver visto il bambino perdere l'equilibrio da solo e cadere. Lo scuolabus è stato posto sotto sequestro, la procura della repubblica sta valutando l'eventuale iscrizione dell'autista nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto dovuto.

La terribile tragedia adove la piccola vittima era in sella alla sua bicicletta. Nonostante il tempestivo intervento dei medici anche con un elicottero, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Un bambino di solo 8 anni è stato investito da unonei pressi died è morto sul colpo per le gravissime ferite riportate. Il piccoloera accompagnato dalla mamma e per soccorrerlo è intervenuto anche l'elicottero, ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla per il piccolo.