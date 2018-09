M5S Di Maio : l'aumento dell'Iva è una bufala

L'aumento dell'sarà neutralizzato per intero, ha dirlo è il vicepremier e ministro del Lavoro in merito alle indiscrezioni sulla Manovra economica:a Radio 24 : "".

Anche Matteo Salvini conferma che l'Iva sicuramente non aumenta, " L'Iva sicuramente non aumenta ", prima del previsto vertice del centrodestra con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Di Maio parla di Governo compatto che troverà le risorse necessarie : " Questo è un governo compatto, che sta mettendo insieme le risorse, che ci sono, per mantenere le promesse fatte agli italiani perché il M5s non ha dimenticato le promesse fatte in campagna elettorale. Siccome i soldi ci sono le cose si possono realizzare: io ho detto che un governo serio trova le risorse, perché sennò è meglio tornare a casa, è inutile tirare a campare ".

