La piccolo Isabel morta a 9 anni solo per aver mangiato il biscotto sbagliato

La Cadbury - l'azienda che produce i biscotti - si è detta «col cuore spezzato» per la tragedia e ha promesso di cambiare la confezione per rendere chiare le differenze tra i biscotti : «L'obiettivo è quello di evidenziare ulteriormente che i prodotti sono diversi... Il prodotto viene dall'estero e spedito in Australia, ci vorranno alcuni mesi per averlo qui».

La mamma, devastata per la perdita della sua piccola, si è sentita in dovere di fare un appello a tutti i genitori: «Per favore, vi prego, leggete bene ogni volta che acquistate un prodotto, anche se lo hai comprato per cinque anni».

La piccola e bellissimaè morta a 9 anni per aver mangiato uncon goccie di cioccolato che le ha provocato una reazione allergica, la bimba australiana lo ha mangiato per sbaglio dopo aver aperto una confezione dei suoi biscotti preferiti. La confezione era davvero molto simile e la mamma non si è accorta che all'interno presentava un ingrediente che si è rivelato fatale.