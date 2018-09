Al Grande Fratello Vip ci saranno anche Valerio Merola e la marchesa D'Aragona : Cast completo

Il cast del programma condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini è pronto - 85 giorni nella casa, a dicembre la finale Grande Fratello VIP 2018 - gli ultimi due raggiungono i già annunciati Eleonora Giorgi, Maurizio Battista, Ivan Cattaneo e Francesco Monte .





I CONCORRENTI DEL «GRANDE FRATELLO VIP 3»

Fabio Basile, 23 anni, judoka; Eleonora Giorgi, 64 anni, attrice; Elia Fongaro, 27 anni, modello professionista; Giulia Salemi, 25 anni, influencer; Maurizio Battista, 61 anni, comico Martina Hamdy, 24 anni, volto di meteo.it sui canali Mediaset; Ivan Cattaneo, 65 anni, cantautore e pittore; Enrico Silvestrin, 46 anni, speaker, presentatore, attore, musicista; Silvia e Giulia Provvedi, 24 anni, performer e cantanti (Le Donatella); Jane Alexander, 45 anni, attrice, presentatrice, modella; Walter Nudo, 48 anni, creativo; Benedetta Mazza, 28 anni, conduttrice e showgirl; Stefano Sala, 28 anni, modello professionista e attore; Lisa Fusco, 39 anni, soubrette; Andrea Mainardi, 35 anni, chef.

Mancavano due nomi per completare ilche parte lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. Nella Casa delci saranno l'ex conduttore televisivo Valerio Merola e Daniela Del Secco D’Aragona, che il grande pubblico conosce come la marchesa D'Aragona.