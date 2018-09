Lo ha mollato lei, Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?

Secondo il settimanale Chi, alcuni amici avrebbero confermato a dispetto del grande ritorno di fiamma durante le vacanze a Ibiza. 'Chicce di Gossip' rivela che non si tratterebbe dell'ennesima crisi passeggera: «Belen è decisa, non ha intenzione di tornare indietro».

Dalla coppia nessuna conferma o smentita, Andrea Iannone manda una dedica ai propri follower che potrebbe risultare anche una frecciatina nei confronti di Belen Rodriguez: Imparate ad amare ragazzi, perché è la cosa più bella che c'è a questo mondo amare il prossimo fa bene all'anima... vi voglio bene!... e forse Belen Rodriguez risponde a tono : Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio... il messaggio è rivolto al pilota?