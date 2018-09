Arezzo, fuga di gas all'Archivio di Stato : Muoiono intossicati due dipendenti

Tragedia questa mattina intorno alle 8 all'Archivio di Stato di Arezzo dove una fuga di gas all'interno di uno dei locali è costata la vita a due dipendenti. I due impiegati sono rimasti intossicati da una fuga di gas proveniente dall'impianto antincendio, purtroppo i soccorsi del 118 non hanno potuto far nulla poichè dopo le prime cure presso l'ospedale San Donato di Arezzo sono deceduti. Sul posto si trovano polizia, carabinieri, vigili urbani e del fuoco, l'edificio è stato evacuato e la zona chiusa al traffico.