Codice Lilla nei Pronto Soccorso: In Italia nessuno sa cosa sia, ecco di cosa si tratta

Il Ministero della Salute nel mese di agosto ha diramato le informative sul nuovo Codice in tutte le strutture ospedaliere ma ad oggi sembra che nessuno ne sappia niente, al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, del San Camillo e del Pertini a Roma nessuno lo conosce così come il Policlinico, il Niguarda e il Fatebenefratelli a Milano, strutture di primo livello e quindi fondamentali per l'emergenza. Nessuna struttura sembra mai averne sentito parlare inoltre sembra tutto fermo poichè mancherebbero i fondi per preparare tramite corsi di formazione gli operatori del Pronto soccorso.





Mentre il Ministero ritiene che invece che le strutture ospedaliere avrebbero dovuto attivare il Codice Lilla con un percorso specifico per aiutare gli operatori sanitari ad accogliere i pazienti in pronto soccorso e avviarne da subito il giusto cammino terapeutico. Nell'informativa diramata dal Ministero della Salute vi sono anche delle raccomandazioni specifiche rivolte ai familiari dei pazienti in difficoltà. Ad oggi purtroppo vi è un'alta percentuale di persone colpite da disturbi alimentari pari al 95,9% di cui il 4,1% uomini, il restante donne, soprattutto in età adolescenziale ma spesso anche nei bambini tra gli 8 e i 10 anni.

Codice Lilla nei Pronto soccorso e in Italia nessuno sa cosa sia ne tantomeno è stato attivato in qualche struttura del nostro Paese. Eppure, ilè una delle novità importanti per i cittadini, annunciato dal Ministero della Salute e serve a tutelare e a intervenire sui pazienti affette da disturbi dell'alimentazione come l'anoressia, l'obesità, disidratazione e reni o polmoni compromessi.