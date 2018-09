Valencia-Juventus 0-2 Champions League : highlights Video e gol della partita

Nel primo tempo l'arbitro Brych decide un più che discutibile rosso per CR7 dopo un contatto con Murillo. Poco dopo Pjanic realizza su calcio di rigore e a inizio ripresa concede il bis. Nel finale Szczesny para un rigore a Parejo. Infortuni per Khedira e Douglas Costa. Valencia-Juventus - dopo 29' espulso Cristiano Ronaldo per fallo di reazione su Murillo. Per la Juve tre palle gol nel giro dei primi 20', poi la rete di Pjanic su rigore nel finale di tempo e bis dal dischetto a inizio ripresa. Al 95' Szczesny para il terzo rigore della serata a Parejo









Champions, Valencia-Juventus 0-2: il tabellino

VALENCIA-JUVENTUS 0-2 — Primo tempo 0-1

RETI — 45' pt (rig.) e 6' st (rig.) Pjanic.

VALENCIA (4-4-2) — Neto; Ruben Vezo (12' st Cheryshev), Murillo, Paulista, Gayà; Soler, Wass, Parejo, Guedes (25' st Mina); Rodrigo, Batshuayi (25' st Gameiro). In panchina: Domenech, Piccini, Diakhaby, Ferran. Allenatore: Marcelino.





JUVENTUS (4-3-3) — Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (23' pt Emre Can), Pjanic (22' st Douglas Costa, 44' st Rugani), Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. In panchina: Perin, Benatia, Rugani, Cuadrado, Dybala. Allenatore: Allegri.

ARBITRO — Brych (Germania).

NOTE — Serata calda, terreno in perfette condizioni. Espulso Ronaldo al 29' pt per comportamento non regolamentare. Ammoniti: Parejo, Murillo, Ruben Vezo, Alex Sandro, Szczesny, Rugani. Angoli: 10-2 per il Valencia. Recupero: 3'; 6'.

L'espulsione dinon ha impedito alladi ottenere i tre punti in casa delgrazie ai due rigori trasformati da Miralem Pjanic che hanno consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di inaugurare bene la fase a gironi di Champions League 2018-19.