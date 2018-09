Li ho liberati, adesso sono in Paradiso : Detenuta lancia i due figli dalle scale, morto anche il secondo bambino

Le condizioni del bimbo sono purtroppo gravissime. Le ultime indagini necessarie per la valutazione del quadro clinico hanno confermato la condizione di coma areflessico con elettroencefalogramma isoelettrico. Prosegue supporto rianimatorio avanzato».

La detenuta 33enne Alice S. - di nazionalità tedesca - ha ucciso la figlia neonata e ferito gravemente l'altro figlio di due anni gettandoli dalle scale interne del carcere. Secondo quanto riferisce il difensore della mamma killer, la donna è apparsa del tutto consapevole del suo atroce gesto e ha detto : "Sapevo che ieri era in programma l'udienza davanti ai giudici del Riesame che dovevano discutere della mia posizione. I miei figli intanto li ho liberati, adesso sono in Paradiso".

Dopo l' assurda e tragica vicenda il ministro della Giustizia ha sospeso la direttrice e la vicedirettrice della sezione femminile del carcere e inoltre il vicecomandante del reparto di Polizia Penitenziaria. Il bimbo è l'ospedale Bambino Gesù di Roma che comunica : «».

l piccolo di due anni, ricoverato al Bambino Gesù, è in condizioni disperate: i magistrati romani ora cercano il papà dei due bambini per autorizzare l'espianto degli organi. Le condizioni del figlio dellache nel carcere di Rebibbia ha lanciato dalle scale i suoiuccidendo il più piccolo sul colpo sono gravissime. È in programma «» per il figlio della detenuta, che ha solo due anni.