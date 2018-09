Pensioni d'oro : Tagli anche ai sindacalisti

"Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali, questo prevede la proposta di legge M5s-Lega sulle pensioni d'oro depositata in commissione Lavoro alla Camera. Il testo "mira a riportare a un regime di equità l'applicazione del calcolo della base imponibile a fini pensionistici, attualmente più favorevole" ai sindacalisti.