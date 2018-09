Terrorismo : Espulso imam che elogiava autori attentati

4 stranieri - un imam tunisino e tre egiziani - sono stati espulsi per motivi di sicurezza poiché ritenuti vicini ad ambienti dell'estremismo islamico. Con questi ultimi provvedimenti sono 89 le espulsioni eseguite da gennaio. L'imam tunisino è un 32enne che era detenuto per rapina e droga nel carcere di Rebibbia, nei suoi sermoni in diverse occasioni ha elogiato gli autori di attentati nei paesi occidentali.