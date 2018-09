Canada : Pitbull attacca una bimba 2 anni salvata dalla zia la salva, ma lei muore sbranata

In pochi attimi il suo pitbull le è saltato al collo davanti ai parenti che si sono precipitati per bloccarlo, ma quando sono riusciti a renderlo inoffensivo, era ormai troppo tardi - la donna era già morta.





La bimba è stata portata all'ospedale di Calgary in condizioni gravi, ma stabili, per le ferite subite agli arti, per la donna non c'è stato nulla da fare, il pitbull è stato messo in quarantena, insieme a un boxer presente in casa, per monitorare il suo comportamento e lo stato di salute, capire le cause di quel momento di follia e decidere se sottoporlo a eutanasia.

Una 50enne si Langdon -- ha perso la vita tragicamente ed inspiegabilmente uccisa dal suo cane, un pitbull che ha attaccato all'improvviso la nipotina di due anni. La famiglia era a casa della donna quando il cane è letteralmente impazzito, mentre la proprietaria del cane è intervenuta per bloccare l'animale che stava mordendo con ferocia le braccia e le gambe della piccola, il pitbull ha immediatamente lasciato la bimba e si è rivoltato contro di lei in modo ferocissimo.