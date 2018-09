Il chitarrista dei Negramaro come sta e cosa è successo ? Per Lele Spedicato sono decisive le prossime ore

Per adesso sono stabili le condizioni di Emanuele Spedicato, il 38enne chitarrista della band Negramaro ricoverato da ieri mattina in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. Alla band dei Negramaro è stato concesso dai medici di andare a salutare Lele, intorno al suo letto in ospedale la band si è raccolta in un abbraccio ed è stato un momento molto commovente.









Lele Spedicato è giovane e questo lo aiuta : «Sicuramente è un importante fattore di potenziale recupero, ma per poterlo valutare saranno decisive le prossime ore, bisogna vedere prima i danni diretti prodotti dall'emorragia e se sta facendo o farà danni indiretti. Bisogna capire la localizzazione: se l'emorragia si trova vicino alla zona della parola può avere un effetto notevole sulla qualità della vita e sul potenziale recupero completo del paziente. Le variabili sono molte: localizzazione, appunto, volume eventuale pressione che l'emorragia esercita sull'area circostante».





L'artista non poteva accorgersene prima : «Le malformazioni arterovenose non danno segno di sé fino a quando non sanguinano, a volte vengono diagnosticate prima grazie a una serie di esami per altro».





Ci sono buone speranze per una ripresa completa : «C'è una percentuale di recuperi completi e di recuperi molto significativi. C'è sempre la speranza che l'accaduto non causi danni permanenti. Fondamentale è identificare le cause dell'emorragia, alcune potrebbero richiedere interventi per prevenire la recidiva del sanguinamento».

Il Dottor Alessandro Olivi - professore ordinario Neurochirurgia all'Università Cattolica e direttore Neurochirurgia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - ha cercato di far chiarezza che è accaduto a Lele Spedicato dei Negramaro?«».