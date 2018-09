Kim Jong-un accetta ispezioni nucleari

"Kim Jong-un ha acconsentito a permettere ispezioni nucleari, oggetto di negoziati finali, e smantellare in maniera permanente un sito di test e lancio alla presenza di esperti internazionali. Nel frattempo non ci saranno razzi e test nucleari". Così il presidente degli Usa dopo le iniziative concordate dai leader delle due Coree riuniti a Pyongyang per nuovi colloqui. "Inoltre, la Corea del Nord e del Sud presenteranno un'offerta congiunta per ospitare le Olimpiadi 2032. Molto eccitante", ha commentato Trump.

sono stati defniti i dettagli dell''accordo per mettere al bando in modo permanente armi, siti nucleari e test missilistici. Entro l'anno quella che si annuncia come una storica visita a Seul da parte del leader nordcoreano Kim Yong-Un.ha accettato «», ha reso noto il presidente della, Moon Jae-in, al termine di due giorni di incontri a Pyongyang da cui è emersa la volontà dei due leader di «ripristinare la vita normale» nella Penisola