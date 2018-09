La promessa del golf Celia Barquin Arozamena uccisa nel campo dove si allenava

L'omicida è Collin Daniel Richards che «aveva recentemente dichiarato di aver una voglia pressante di violentare e uccidere una donna» - come scrive il The Des Moines Register. Il ragazzo si è presentato sul campo del Coldwater Golf Links, alle 10 di lunedì mattina, 17 settembre. e ha visto la sua vittima - la giovane Celia - che si deve essere difesa con furore.





Sembra che il killer non sia riuscito a violentarla, l'ha colpita con un coltello e poi ha bussato alla porta di una casa vicina. L'uomo che ha aperto la porta ha descritto così la scena agli inquirenti: «Era coperto di sangue e di sabbia; mi ha chiesto se poteva entrare per lavarsi». Dopo poco l'omicida è stato arrestato - non era la prima volta - aveva precedenti per abusi domestici, furto con scasso, molestie sessuali. Era già stato condannato a due anni di carcere, ma la pena era stata sospesa, con l’obbligo di completare un programma di recupero «sulla gestione della rabbia».

La 22enneè stata uccisa mentre stava giocando a golf a Ames, cittadina dell’Iowa, nel Mid-West agricolo degli. la ragazza era nata in Spagna e studiava ingegneria, era una promessa del golf ed aveva appena vinto il titolo individuale nel torneo «» e il campionato dilettanti europeo.