Un fratellino per Santiago... Belen Rodriguez è incinta del secondo figlio? Ecco la foto con il pancino

Poi secondo il Vicolo delle news l'indiscrezione arriverebbe da una "talpa", che durante la registrazione di una puntata di Tu si que vales avrebbe assistito a diverse battute dei colleghi nei confronti di Belen Rodriguez, proprio su una sua presunta gravidanza : «Durante le pause in cui si smontava e cambiava il palco Belen è stata oggetto di provocazioni da parte dei suoi colleghi. A turno tutti e quattro le hanno fatto battutine sul fatto che avesse proprio l’aspetto di una donna radiosa e incinta. È stato il tormentone di tutta la puntata, ma erano dei fuori onda quindi non so se li vedremo. Maria pure la prendeva in giro dicendo che sapeva che era stata brava con i ragazzi durante la pausa estiva. Lei ovviamente rideva e negava, ma loro sono stati veramente molto insistenti… Chissà?!».

Sembrerebbe che la showgirl argentina Belen Rodriguez sia incinta e stia per allargare la famiglia con il compagno, dando un fratellino al, il figlio nato dal matrimonio. Belen sarebbe già in dolce attesa e settimanale, la prova è in alcune foto di Belen in compagnia di Stefano De Martino per il primo giorno di scuola di Santiago. Il settimanale fa notare un pancino sospetto.