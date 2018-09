Denise Fugi muore a 25 anni in un incidente ... Stasera è andata così!

Denise si è scontrata con un'auto, i soccorsi hanno provato a rianimarla ma le lesioni riportate erano troppo gravi e per lei non c'è stato nulla da fare. La sera dell'incidente la 25enne dopo il lavoro si era concessa qualche momento di divertimento con gli amici in discoteca, una serata spensierata finita l'impatto con l'automobile le è stato fatale.

Poco prima del dramma sulla sua pagina Instagram aveva pubblicato una storia: «Stasera è andata così», mostrando il locale e le sue amiche, le stesse che le hanno dedicato messaggi di addio sui social.

La 25enneè morta tragicamente in un incidente a, mentre tornava a casa dalla discoteca con il suo scooter... visto che era sabato sera, aveva lavorato come spesso accadeva in discoteca, ma proprio tornando a casa intorno alle 3.45 ha perso la vita.