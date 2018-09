14enne accoltella la madre mentre dorme : I genitori si stanno separando!

Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri di Centobuchi di Monteprandone - all'origine dell'aggressione ci sarebbe un sentimento di astio che l'adolescente da un pò di tempo provava per la madre, una donna di origini sudamericane con cui non voleva stare dopo la separazione dal padre italiano con cui la 14enne avrebbe preferito rimanere.





I sanitari del 118 arrivati hanno portato la madre al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto dove è stata medicata e poi dimessa. La 14enne è stata affidata ad un centro accoglienza dai servizi sociali.

Una ragazzina di 14 anni hala mamma è stata portata al pronto soccorso e non è in condizioni gravi - è stata ferita ad braccio. Il fatto è accaduto domenica notte in provincia die l'aggressione della figlia potrebbe essere riconducibile nell'ambito della