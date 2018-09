O fai sesso con me o ti spacco la faccia : Emma Higginson aggredita in vacanza dall'uomo che voleva aiutare

L'aggressione è avvenuta la scorsa settimana durante l'ultimo giorno di vacanza di Emma nella località turistica a Icmeler, nella provincia di Mugla, dove ha conosciuto il 27enne aguzzino in un locale notturno. Il ragazzo aveva chiesto aiuto dal momento che non riusciva a tornare a casa : «Sono andata nella mia stanza e mi sono addormentata, ma pochi minuti me lo sono ritrovato nel mio letto che voleva fare sesso con me». Emma Higginson gli ha fatto capire di non essere interessata e a quel punto Marshall «mi ha colpito due volte e ho perso i sensi. Quando mi sono svegliata ero sul balcone e c'era sangue dappertutto».







L'uomo è stato arrestato in un hotel nelle vicinanze dopo che la polizia ha visionato i filmati delle telecamere di video sorveglianza.

Una brutale aggressione la cui vittima è la 35enne Emma Higginson che è stata minacciata «». La donna si trovava nella stanza dell’hotel a Marmaris, in Turchia. Le foto provano la violenza con cui il 27ennel'ha colpita, la donna ha dichiarato : «».