Pd alla deriva, Calenda : Partito merita l'estinzione, serve uno psichiatra come segretario

Poi continua : "Sono convinto che alle prossime europee il Pd non ci debba essere... serve un fronte repubblicano, progressista, che recuperi la parte di parte di classe dirigente locale e nazionale capace ma che spazzi via un partito che ha come unico obiettivo quello di spartirsi una torta sempre più piccola tra dirigenti che sono usurati, che pensano solo a questo dalla mattina alla sera".





La cena annullata a casa Calenda, alla quale erano stati invitati Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, è saltata perchè "Renzi si era sfilato ieri pomeriggio via agenzie e retroscena e a quel punto non aveva più molto senso"

Ai dirigenti del Pd "" di perdere le prossime elezioni europee e regionali: "". Queste le critiche dell' ex ministro dello Sviluppo economicoin un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital - e afferma senza mezzi termini che il Pd "".