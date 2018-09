Novità Pensioni d'oro | M5S : Tagli sopra i 4.500 euro netti

La misura potrebbe recuperare una cifra compresa tra 300 e 350 milioni di euro, sicuramente troppo poco per finanziare completamente l'aumento delle pensioni minime presentato come pensione di cittadinanza a 780 euro il cui costo dovrebbe aggirarsi nell'intervallo tra 1 e 2 miliardi di euro (circa 10 miliardi il costo aggiungendovi anche il famigerato reddito di cittadinanza), ma di sicuro un aiuto e una promessa mantenuta.





Il il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha commentato : «Qualcuno ha il coraggio di opporsi a questa cosa? Se lo prenda. Ma per quanto mi riguarda, è nel contratto di governo, si chiama pensione di cittadinanza. D'ora in poi non ci deve essere più nessun pensionato che prende meno di 780 euro al mese».





La Lega non sarebbe d'accordo - I titolari di pensioni elevate risiedono in larghissima parte al Nord dove è il bacino del Carroccio, mentre i destinatari del beneficio sarebbero soprattutto meridionali.

Suil capogruppo M5s alla Camera, Francesco D'Uva, ha annunciato :