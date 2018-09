Il figlio Totti rinuncia al gol per aiutare l'avversario : pioggia di applausi a Madrid

Durante una partita Totti jr ha rinunciato a segnare un gol, dopo essersi scontrato con il portiere avversario che è rimasto infortunato alla testa. Il piccolo Totti n si è fermato ed è andato a verificare le condizioni dell'avversario : «Gli ho chiesto scusa. Per me l’importante era che lui stesse bene, non il gol che dovevo segnare. Lui mi ha risposto che non importava, era felice che fossi andato da lui. Il mister è stato orgoglioso di me, mi ha detto che ho fatto un buon lavoro».









Ilha rinunciato a un gol per accertarsi delle condizioni di un avversario e poi ha raccontato il fatto alle telecamere...ha partecipato con la maglia della Roma alla, torneo riservato alle migliori squadre Under 14 d’Europa, e si è meritato gli applausi della Spagna .