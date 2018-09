Carlotta Maggiorana è la bellissima Miss Italia 2018 : Chiara Bordi terza classificata

La finale - In gara con il numero 12 e con il titolo di Miss Marche, ha 26 anni ed è originaria di Cupra Marittima (Ascoli Piceno), ma da molti anni vive a Roma. Nella volata finale a due ha battuto Fiorenza D'Antonio, Miss Rocchetta Bellezza Campania, in gara con il numero 29. Terza classificata Chiara Bordi, la 18enne di Tarquinia con una protesi alla gamba sinistra in seguito a un incidente in motorino.





“Non credevo di poter vincere a 26 anni, è il secondo tentativo”, così la vincitrice di Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, dopo la finale del concorso di bellezza. La miss ha anche confessato il suo sogno: “Recitare con Meryl Streep”

La 26enne Carlotta Maggiorana vince il titolo di Miss Italia 2018 - giàè stata incoronata durante la diretta suche sul palco ha visto. L'edizione 2018 è ricca di novità, ma anche di polemiche come quelle legate agli insulti contro Chiara Bordi, la 18enne tarquiniese "", arrivata ale il commovente omaggio a Fabrizio Frizzi, storico conduttore del concorso, con una fascia a lui dedicata.