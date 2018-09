Negramaro : il chitarrista Lele Spedicato in gravi condizioni, ha avuto un emorragia cerebrale

Il 38enne si sarebbe sentito male nella sua abitazione in Salento, la moglie Clio ha spiegato ai sanitari del pronto soccorso di averlo trovato nei pressi della piscina privo di sensi. È stata proprio la moglie a chiedere aiuto allertando il 118 dopo averlo visto per terra. In ospedale è stato sottoposto a esami radiologici che hanno evidenziato un'emorragia cerebrale in atto.Al momento dall'entourage della band e dai profili social di Giuliano Sangiorgi e compagni non trapelano informazioni.

Grande apprensione per Emanuele Spedicato, chitarrista della band dei Negramaro e volto amatissimo dei fan. Il chitarrista dei Negramaro -- è stato ricoverato innel reparto di Rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi diin seguito a un'emorragia cerebrale ed è in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico.