Australia : Aghi nelle fragole, si cerca il sabotatore e danni per milioni di dollari

Dopo le denunce interi raccolti sono stati ditrutti e due delle principali catene di supermercati australiane hanno totalmente rimosso le fragole dai loro scaffali.Si teme la chiusura per decine di aziende e danni per milioni di dollari. Ma la polizia ritiene si tratti di un'azione di sabotaggio volta "sicuramente a ferire qualcuno e non a danneggiare le aziende. Dopo l'allarme si pensa di introdurre dei metal-detector per controllare le merci all'ingresso dei supermercati, il primo ministro del Queensland Annastacia Palaszczuk ha offerto una ricompensa di 100 mila dollari a "chiunque fornisca informazioni utili all'arresto dei responsabili di questa contaminazione di fragole".

Industria delle fragole a rischio ine panico tra i consumatori dopo che un uomo delè stato portato in ospedale per aver ingerito una. Da allora sono stati segnalati diversi altri casi che hanno interessato gli stati del Queensland, Victoria, South Australia, Nsw, Tasmania e ACT.