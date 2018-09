Pedofilia, orfanotrofio dell'orrore in Scozia : decenni di abusi e violenze sui bambini

Gli ultimi 10 anni sotto la direzione del reverendo William Berrie e di sua moglie Marie, accusati dopo la loro morte di d'aver violentato piccole vittime per "centinaia di volte" , la moglie - tra l'altro - imponeva un regime di percosse e brutalità. La Bbc ha raccolto le testimonianze delle vittime che negli anni sono riusciti a elaborare ricordi ed incubi e a venire allo scoperto con denunce pubbliche.

Un caso terribile di pedofilia in Gran Bretagna, scoperta dellache ha denunciato l'esistenza di ungestito da un'istituzione caritativa dove sarebbero stati condotti per. L'orfanotrofio è quello della Lagarie Children's Home di Rhu, in, dove le violenze furono consumate per almeno 33 anni, fra il 1949 e il 1982.