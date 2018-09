Roma : 6 arresti per corruzione nell'assegnazione di case popolari

6 persone sono finite agli arresti domiciliari a Roma nell'ambito di un'indagine della polizia sulla corruzione nell'assegnazione di alloggi popolari e locali commerciali dell'Ater. Tra gli arrestati figurano anche un funzionario e un dipendente dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale e un altro dipendente del Comune. Per gli inquirenti avrebbero creato un canale parallelo per l'assegnazione delle case.