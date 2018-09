Allarme legionella in Lombardia : Mai visto un caso simile al mondo

Dal 2 settembre oltre 250 gli accessi al pronto soccorso per polmonite, il sintomo più grave della legionellosi. Solo la scorsa settimana erano 196 le persone ancora ricoverate in ospedale, 12 hanno rifiutato e sono tornate a casa - 2 i morti, uno con diagnosi confermata. Quasi tutti anziani o pazienti con problemi di difese immunitarie. Anche se lentamente, l'allarme sta rientrando - l’epidemia pare stia cedendo dopo aver avuto la massima concentrazione tra 6 e 7 settembre secondo il bilancio del portale Epicentro.





Da anni in Italia esiste il registro nazionale della legionella, ritenuto un fenomeno sottostimato. Nel 2015 le diagnosi erano 1.570, ma oggi gli epidemiologi sono di fronte a un fenomeno anomalo : «La zona interessata è molto ampia, di solito invece si tratta di focolai ristretti. Sappiamo per certo che non c’è trasmissione da persona a persona e ipotizziamo che tutti i casi dipendano da un unico fattore ambientale che ha favorito la nebulizzazione di acqua infetta».





Per adesso ancora sconosciute le cause, si è ha escluso la responsabilità della rete dell’acqua potabile, adesso si pensa alle torri di raffreddamento degli impianti industriali della zona.









Il capo del dipartimento di malattie infettive ed epidemiologia all’Istituto Superiore di Sanità dichiara : «». Con i servizi di prevenzione dellae le agenzie per la tutela della salute di Brescia e Valpadana, Gianni Rezza segue le indagini sulle cause e le modalità di propagazione di una catena diche hanno colpito gli abitanti di 9 comuni della bassa bresciana orientale e dell’alto mantovano.