Novità Pensioni Quota 100 : Le aziende pagheranno le pensioni anticipate con i fondi di solidarietà

La soluzione è analoga a quella per la ristrutturazione del settore bancario, quando un’impresa vuole mandare in pensione un lavoratore prima che abbia maturato i requisiti previsti dalla legge, firma un accordo - individuale o collettivo - e paga il prepensionamento attraverso fondi alimentati anche da un contributo obbligatorio del lavoratore in busta paga.





Ma sono pochi i settori nei quali il fondo esuberi è in grado di farsi carico di tutto, nel caso delle banche lo Stato ha contribuito complessivamente per circa un miliardo... altra cosa a cui si sta pensando.





Si potrebbero utilizzare dei fondi per la formazione continua, che spesso sono inutilizzati per i corsi di aggiornamento nelle aziende. O finanziare con fondi pubblici l’allargamento dell’articolo 4 della legge Fornero, il quale già oggi consente alle aziende - se disposte a farsi carico per intero dell’uscita - di pensionare anticipatamente un lavoratore sette anni prima dell’età prevista dalla legge.

Il governo sta cercando una soluzione che permetta di abbassare l’età pensionabile degli italiani a sessantadue anni - ossia finanziare la «», la somma di requisiti anagrafici e contributivi costerebbe quasi metà dell’ammontare della manovra per il 2019. Una soluzione potrebbe essere far pagare una parte dei costi alle aziende : «», dice Alberto Brambilla, incaricato daper studiare una soluzione.