Silvio Berlusconi a Matteo Salvini : Rai e regionali, condividere le scelte

Si cerca di ottenere il via libera su Marcello Foa alla presidenza della Rai e l'assicurazione di un'opposizione più morbida al governo gialloverde. Berlusconi prova a convincerlo a cambiare cavallo per viale Mazzini ed è molto critico sulle ultime mosse dell'esecutivo : «Ci sono dichiarazioni che alle aziende italiane, soprattutto in borsa, fanno molti danni, e sembra che dietro non ci sia il caso ma una strategia».





Poi le elezioni regionali, Berlusconi vorrebbe due candidati-governatori, tiene molto al Piemonte, regione del Nord e pensa all'Abruzzo o alla Basilicata.