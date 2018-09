Il 15enne Andrea Barone morto per un selfie : Il condotto in cui è precipitato era senza protezioni

In un'intervista a La Stampa, il papà del 15enne parla del figlio e denuncia : "Aveva tanta voglia di vivere. Giocava come centrocampista nel Bresso, era il capitano della squadra. Andava a scuola alla Montale, istituto tecnico, faceva il secondo anno. Aveva tanti amici, la fidanzatina... Gli piaceva giocare a pallone, era un ragazzino come tanti... Sono andato a vedere. Mio figlio non ha forzato porte per salire su quel tetto. Ha preso l'ascensore o la scala mobile fino all'ultimo piano dove c'è un parcheggio. E' passato attraverso una porta aperta, ha salito tre gradini di metallo e poi altri tre fino al terrazzo. Non c'era nessuno della sicurezza che glielo impedisse. Se ci fossero state le grate intermedie di protezione, mio figlio non si sarebbe sfracellato".