Milano : Andrea Barone precipita e muore a 15 anni per un selfie

Ma durante la fuga è caduto nella condotta dell'aria e i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra molto complicata per riuscire ad estrarlo, il 15enne è stato ricoverato al Niguarda, dopo alcune ore di prognosi riservata, purtroppo è morto.

Secondo quanto riferito, i vigilantes della struttura, allertati da un allarme che rileva la presenza di persone sulle scale esterne, sono usciti a verificare e si sono trovati davanti i tre amici di Andrea : «Il nostro amico è lassù, crediamo sia caduto, non lo troviamo», avrebbero detto agli addetti alla sicurezza.

«Era un bravo ragazzo casinista e curioso, però faceva certe volte cose senza logica. So che sui tetti c'era salito più volte. Non ho parole, perdere la vita per una fotografia...», ha detto un'amica del ragazzo.

Il 15enneè morto per scattare un selfie, il ragazzo è precipitato dal tetto di unè volato per 25 metri all'interno di una condotta di aerazione del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni (). La morte è avvenuta in mattinata, dove il ragazzo era stato trasportato in condizioni disperate. Andrea si sarebbe arrampicato con un gruppo di amici sul tetto della struttura e quando è stato scoperto dalla sicurezza è scappato.